Crimen de los rugbiers: el término «caducó” demostraría un final que se acordó previamente”

El fiscal general de Dolores, Diego Escoda, aclaró esta mañana que a pesar de haber vuelto a sus casas, tanto Guarino cómo Milanesi “quedan todavía sometidos al proceso, solo que desde la libertad”. “Quedan con restricciones, con obligación de comparecer ante cualquier llamado que haga la fiscalía”, explicó.

“Hasta el momento de la prueba reunida no se los puede señalar a estas dos personas como participantes de la escena del crimen”, explicó Escoda, en consonancia con lo que argumentó la fiscal Zamboni en el escrito de 250 páginas al que accedió Infobae. “No fueron reconocidos por los testigos, no hay material fílmico que los involucre directamente y no hay otros elementos para sostener que hayan tenido un grado de participación tal que amerite que continúen detenidos”.

Otro de los ejes que fue puesto a debate es en torno a la calificación penal que le cabría a los acusados y la correspondiente pena de acuerdo a sus roles en el crimen: “Es un homicidio agravado, tiene una pena de prisión perpetua y en el caso de eliminar el agravante sería un homicidio simple que tiene una pena de 8 a 25 años. Hubo un acuerdo previo y una decisión de ir en conjunto para dar muerte a otra”. Para el funcionario judicial, la frase “caducó” que utilizó Lucas Pertossi en el chat con el resto del grupo “es demostrativa de un final que se acordó previamente”.

Por el momento, explicó el fiscal, “la imputación es la misma que motivó la detención, más allá de que esto pueda llegar a tener una variación en el futuro”.