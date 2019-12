Cristiano Ronaldo dijo que jugará hasta los 40 años

En su visita a Dubai, donde recibirá por sexta vez en su carrera el Oscar de los premios Globe Soccer Awards, el jugador luso reafirmó su desde de jugar al menos cuatro o cinco temporadas más y que cuando se retire del fútbol planea desarrollar una faceta artística: quiere actuar en una película.

Ya en algún momento había dicho que tenía ganas de actuar e insistió con esta idea, aunque ahora también habló sobre profundizar conocimientos a nivel académico: “Cuando me retire del fútbol, ​​me gustaría reanudar mis estudios. Me concentraré mucho en estudiar, en culturizarme, porque desafortunadamente los estudios que he realizado no pueden responder a todas las preguntas que tengo en mente. Una cosa que me fascina es también actuar en una película.”