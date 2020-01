Dakar 2020: Kevin Benavídes segundo en la general

Kevin Benavídes quedó como escolta en la clasificación general de las motos una vez finalizada la tercera etapa que unió Neom en un rulo. Sin embargo, un problema con el GPS de la organización del Rally Dakar originó un recorte de la prueba, al menos del cronometraje. Ricky Brabec, compañero de equipo del salteño en Honda, se quedó con la jornada.

“Fue una etapa de locos. Muy bonita, muy navegada y complicada. Largué en cuarta posición y alcancé a los de adelante. Íbamos abriendo camino. Después saqué una buena ventaja. Venía todo perfecto pero en el kilómetro 392 hubo un error. Peo no estaba. Me quedé ahí, encontré el siguiente way point, y ahí me di cuenta que había un problema. Y me encontré con todos los pilotos que padecían lo mismo”, explicó Benavídes.

“Por un problema técnico que afectó los GPS de los pilotos de moto, los comisarios decidieron cambiar las clasificaciones registradas en la llegada de la especial. La clasificación se establecerá a partir de los tiempos tomados en el way point 53, kilómetro 389”, señalaron las autoridades de la competencia.

El hermano menor de Benavídes, Luciano, fue 7° en la etapa, y pasó al 6° lugar en la general. “Tuve un inconveniente con una piedra. En una zona rocosa, me pasaron varios pilotos, entre ellos mis compañeros de equipo, y una piedra lanzada por otra moto me pegó en la mano izquierda, cuando me protegí la cara. Ese golpe me afectó mucho, ya que prácticamente me inmovilizó la mano”, explicó a Carburando el piloto salteño de KTM.

Por el lado de los Quads, Giovanni Enrico ganó la etapa en un tiempo de 04hs 30′ 52».

La 4ª etapa se disputará entre Neom y Al Ula, sobre un recorrido total de 676 kilómetros, de los cuales 453 serán de especial.