Desbordó el río Chuscha en Cafayate

Desde Vialidad de la Nación, confirmaron el fenómeno que llegó en forma imprevista en una jornada de intenso calor, pero en la que no se registraron lluvias en el pueblo, por lo que se infería que las precipitaciones se habían registrado en la cuenca alta del mencionado río, que corre al norte de la ciudad de Cafayate.

«Tenemos completamente cortada la ruta 40 a la altura del río Chuscha en el acceso a Cafayate. Parece que llovió bastante en los cerros y no así en la zona baja. Es un importante caudal de agua el que baja y el tránsito de acceso a Cafayate está cortado por completo. No se habilitará la circulación hasta que no baje el agua», indicaron.