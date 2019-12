Desconcierto en agencias de viajes, comenzaron a cobrar el 30% y luego dieron marcha atrás

Durante las primeras horas de la mañana, en varias de las plataformas online de las principales agencias de viaje ya aparecían los precios de pasajes y paquetes al exterior con el correspondiente recargo del 30% que dispone la Ley de Solidaridad sancionada el viernes pasado por el Senado. La mayoría descontaba que la nueva norma iba a ser publicada esta misma mañana en el Boletín Oficial y por lo tanto habían adaptado sus sistemas para poder realizar el cobro con el impuesto PAIS ya incluido.

Desde una de las principales agencias de viaje señalaron que estuvieron actualizando los sistemas para podrer cobrar el impuesto del 30% a partir de hoy, pero que en las últimas horas hubo mucho desconcierto. “La ley no entró en vigencia pero tenemos a todo el equipo de entorno y de testeo trabajando y es probable que hoy en algún momento del día haya que subirlo porque nadie sabe si puede haber una edición especial del Boletín Oficial durante la tarde. Si entra en vigencia, mañana ya es nochebuena y luego es Navidad y va a ser difícil conseguir a la gente de técnica que trabaje”, comentó una fuente del sector.

Antes de las 7 de la mañana, aun se podía ver en la página de plataformas como Despegar y Almundo, y en otras similares, que junto a los precios de algunos paquetes se aclaraba “Incluye Impuesto PAIS” o “el importe incluye el 30% correspondiente a la Ley 27.541”. Pero rápidamente fue eliminado.

“La plataforma de Despegar trabaja de forma continua 24/7, y, según el artículo 87 de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el impuesto es de aplicación desde la hora cero del día de su publicación en el Boletín Oficial. Estamos trabajando contrarreloj para poder cumplir con la ley adecuando nuestros sistemas, entendiendo que la ley se publicará este lunes. Si eso no sucede, y el cliente adquirió algún producto con el impuesto incluido, nos pondremos en contacto con él para reembolsar la suma cobrada en concepto del impuesto. Si, por el contrario, el cliente compra un producto que aún no tiene el impuesto, deberemos contactarlo para cobrarle”, advirtieron desde la compañía.

“Todo se presta a confusión. En nuestro negocio tenemos márgenes del 5% y si después hay que asumir un 30% de gastos extra puede ser terrible. Hay de todo, hay gente que ya lo subió y lo bajó y gente que no lo pudo subir porque no tiene los recursos técnicos para hacerlo hoy y quizás ni siquiera para el jueves. Todavía hay dudas con ciertas cosas”, explicaron desde otra agencia.

La principal incertidumbre de las empresas es a partir de qué momento luego de la oficialización de la ley en Boletín ya se debe cobrar el recargo del 30%. “Hay varias interpretaciones y nadie quiere tomar el riesgo. Todos especulábamos que hoy a las 6 de la mañana ya iba a estar vigente. A una agencia chica se le puede complicar bastante si no tiene los recursos técnicos”, agregó.

Desde el sector alertan que la medida provocará una caída en la demanda y una posible reducción de los vuelos internacionales desde y hacia la Argentina como consecuencia no deseada. “Si no tengo turismo emisivo para sacar gente del país, no tengo líneas aéreas que estén interesadas en traer turistas del exterior porque se volverían con los aviones vacíos. Esto haría, por ejemplo, que una línea aérea decida eliminar sus rutas a la Argentina porque no le son rentables», explicó Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT).