Desde mañana reabre la feria de Solidaridad

Con casi 300 carpas y un número similar de trabajadores eventuales, reabrirá mañana sábado la feria del barrio Solidaridad.

Según el protocolo, los puestos se van a instalando hoy y se van a ubicando según el rubro, debidamente separados.

Cecilia, encargada de la feria de Solidaridad dijo que será bastante difícil comenzar, pero con “fe y convicción y en base a la necesidad de trabajar, todos están colaborando”.

“Nos conocemos hace muchos años, limpiamos juntos el terreno hace mucho y así seguimos unidos, agradecidos a la intendenta y a las autoridades que nos dieron una mano” decía emocionada Cecilia.

Asimismo instó a la gente a que cumpla con el protocolo, para que no se genere ningún inconveniente.

Cecilia no quiso dejar pasar la oportunidad para agradecer al Jefe y a todo el personal de la comisaría Nº 17 ya que “siempre los atendieron muy bien”.

Acorde al protocolo, las carpas deben tener 3 metros como máximo y las mesas expositoras tendrán 2 metros como máximo. En tanto el horario es de 10 a 18 horas. A partir de las 19 el predio ya debe estar cerrado por lo que a partir de las 18 ya se pedirá a la gente que vaya desalojando.

“Fue difícil para todos, esta es mi fuente de trabajo yo no recibo ninguna ayuda de gobierno, no recibo nada, porque soy sola, no tengo hijos, soy costurera, diseñadora, pero al no encontrar trabajo de eso, tuve que dedicarme a esto, la feria” contó Cecilia.

“Así como yo muchas que tuvimos que sobrevivir” decía entre lágrimas la mujer y remarcó que gracias a que todos están bien de salud se pudo lograr la reapertura, por lo que pide que se siga haciendo incapié en cumplir las normas para seguir con buena salud.

El sector comida también se está organizando de una forma distinta, siguiendo cada detalle para garantizar la salubridad.

Por parte de la fuerza policial, en diálogo con el Oficial Manuel Alberto Pistán, informó que están colaborando con la gente de la feria.

“Entendemos que es un trabajo para ganarse la vida, ganan al día, por eso estamos apoyando” remarcó el oficial.

De esta forma aseveró que se garantiza la presencia policial de acuerdo al protocolo, y se controlará el uso del tapaboca y el cumplimiento del distanciamiento social. Además se velará por la seguridad no solo de los feriantes, sino de los clientes que concurran, para evitar que sean víctimas de arrebatadores o descuidistas.