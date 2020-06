DESDE MAÑANA, SE PODRÁ VOLVER A LOS PARQUES URBANOS

A partir de mañana, desde las 9 y hasta las 20 horas, los Parques del Bicentenario y de la Familia abrirán sus puertas con estrictas medidas de seguridad sanitaria, algunos sectores se habilitarán con cupo y no podrán concurrir quienes presenten algún síntoma compatible con COVID – 19.

En el marco de la pandemia y de las Resoluciones Nacionales y Provinciales los Parques Urbanos permanecieron cerrados al público, durante este período se realizaron las tareas de mantenimiento necesarias y el cuidado del vivero para que los deportistas y las familias disfruten de las diversas actividades.

La Resolución N° 52 de apertura de los Parques Urbanos incluye las medidas que se deben cumplir para hacer uso de las instalaciones: solicitud individual de turnos para disfrutar de lugares específicos que serán definidos por el organismo.

Asimismo, continuarán las clases virtuales, en tanto, las presenciales se realizarán con cupos limitados y respetando la distancia social obligatoria; lo mismo con el uso de la ciclovía que sólo podrá ser utilizada durante una hora por persona.

Las personas que ingresen a los Parques deben usar barbijo o tapabocas, mantener el distanciamiento de dos metros entre personas, higienizar manos con alcohol, toser y estornudar en el pliegue del codo y no concurrir si tiene tos, dolor de garganta, fatiga muscular y fiebre, entre otros, y si integra algún grupo de riesgo.

Por otra parte, las actividades deportivas y artísticas, en el caso de las grupales, no podrán exceder las 10 personas debiendo cumplir con el protocolo específico de la actividad que desarrolle. Las salidas recreativas, reuniones sociales y familiares se permitirán hasta un máximo de 10 personas, sólo los viernes, sábados, domingos y feriados.

La Unidad Coordinadora definió que se dispondrá de 30 minutos entre clases para desinfectar los espacios utilizados; además, el personal contará con equipos de protección personal en todo momento e informará y hará cumplir las normas y protocolos de uso de las instalaciones; también se desinfectarán las zonas establecidas para el ejercicio y los baños durante los periodos predeterminados de 30 minutos.

Parque del Bicentenario

Los usuarios deberán ingresar por la puerta principal en Avda. Bolivia y éste será restringido, además no se habilitarán las estaciones aeróbicas, ya que son una forma de contacto y no se puede garantizar la desinfección permanente, del mismo modo, no se contará con el servicio de bicicletas.

Además, los menores de 16 años sólo podrán ingresar acompañados por un adulto y no utilizar los juegos infantiles; por otra parte, el ingreso de mascotas será únicamente con correa y bajo la supervisión y responsabilidad de sus dueños.

Parque de la Familia

En el predio sólo se habilitarán el Paseo de Artesanos para el dictado de clases deportivas, la Plaza de Deportes y la Plaza Cultural; en cumplimiento de las medidas de higienes, las estaciones aeróbicas y los juegos para niños de las plazas habilitadas, se desinfectarán cada dos horas o de acuerdo a la afluencia de visitantes a quienes se recomienda la desinfección con alcohol de los juegos antes y después de su uso.

Las personas que utilicen las estaciones aeróbicas deberán contar con una toalla de mano y evitar dejarla en alguna superficie. Además, no se permitirán actividades dentro del SUM y no se realizarán eventos de ningún tipo.