Detuvieron a un policía con un kilo de pasta base que les había robado a narcotraficantes

«Soy policía, por favor, dejenme ir», fue lo único que pudo decir Claudio Barreto cuando otros efectivos lo detuvieron a pocos metros de la cancha de San Lorenzo. Barreto pensó que lo seguían, pero era su paranoia de que lo agarraran in fraganti. El uniformado había girado en ‘U’ en la avenida Perito Moreno para evitar un puesto de seguridad de la Gendarmería y eso sí alertó a los agentes.

Barreto tenía razón cuando dijo que era policía. De hecho prestaba servicios como custodio a edificios dependientes de la Secretaría de Seguridad de la Nación, pero lo que no dijo es que en su auto particular trasladaba un kilo de pasta base. Por eso lo arrestaron los miembros de la Brigada de la División de Análisis del Narcotráfico de la Policía de la Ciudad. No era cualquiera esa pasta base. Se pudo saber que Barreto extorsionaba a narcotraficantes del conurbano bonaerense para justamente sacarles parte de la droga que comerciaban y venderla él mismo en la villa 1-11-14.

Dentro del auto, un Peugeot 308 negro, había más cosas: credenciales de la obra social de Policía Federal (PFA), chaleco y campera de esa fuerza. El fiscal porteño Juan Rozas confirmó que Barreto era custodio de la Secretaría de Seguridad.

Por orden del fiscal, los investigadores además allanaron la casa del detenido, donde vivía con su pareja y su hijo, y secuestraron una pistola, municiones, chapa y credencial identificatoria y vestimenta de la PFA.

El fiscal Rozas le imputó la tenencia de la pasta base con fines de comercialización y empezará a investigar las extorsiones de Barreto a narcotraficantes bonaerenses para quedarse con la droga que después revendía en territorio porteño.