Dijeron que Urtubey estaba en Salta y con coronavirus. Fake news

El ex gobernador de la provincia demintio esta version que circulo en un canal de aire local.

A continuación el comunicado.

LA MENTIRA EN MEDIO DEL DOLOR

Siempre una noticia falsa es mala para la sociedad. Pero en situaciones como las que vive el mundo entero y por supuesto nuestro país, una noticia falsa no solo perjudica al supuesto protagonista si no a todos. En distintos medios se ha publicado y replicado luego en redes sociales, que he ingresado a Argentina sin controles y en delicado estado de salud. Algunos dicen que en el departamento Anta y otros, internado en un hospital de la ciudad de Salta.

Es falso, estoy junto a mi mujer y mi hija menor, cursando el décimo día de cuarentena obligatoria en Madrid, ciudad que está recibiendo toda la furia del virus.

Lamentablemente las mentiras sobre mi se han transformado en un hábito, pero hacerlo en medio de una pandemia donde el mundo entero sufre, es francamente repudiable

Firma: dr Juan Manuel Urtubey