El bono para los trabajadores privados también alcanzará a los empleados estatales

Los estatales también van a tener un bono a cuenta de futuros aumentos. Lo había anunciado el presidente Alberto Fernández y lo ratificó hoy su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. No se sabe aún si será un decreto. O dos. Pero sí que los funcionarios tanto de Casa Rosada como del Ministerio de Trabajo, Claudio Moroni, aceleran los tiempos para poder hacer el anuncio este viernes. Incluso hubo una versión de que el decreto se firmaría hoy, pero los funcionarios involucrados en la redacción de la norma, más prudentes, no se animan a decir más que ello sucederá “en las próximas horas”. En forma paralela, Paula Español, secretaria de Comercio Interior y dependiente del ministro Matías Kulfas, trabaja en otro anuncio positivo: los nuevos Precios Cuidados, que se presentarían el lunes 6.

El llamado bono (una suma fija que a cuenta de futuros aumentos) tendría un valor base al que luego cada sector le podría agregar un “extra”. El mínimo o base permitiría un acuerdo entre empresas y trabajadores, y a provincias y municipios pagarlo. En ese marco, en Gobierno pidieron a los sindicatos que “no hagan pedidos desmedidos”. Incluso, Moroni comió con camioneros Hugo, Pablo y Huguito Moyano para pedirles moderación. Es que Camioneros y Bancarios son los que más altas negociaciones salariales suelen tener.

El monto fijo que establecerá el Poder Ejecutivo, a partir de las facultades delegadas al Presidente en la Ley de Emergencia, es parte del paquete de medidas para pelear contra la inflación, además del congelamiento de tarifas, transporte y peajes. En ese sentido hoy hubo dos anuncios en la Sala de Conferencias, uno sobre el congelamiento en las tarifas del transporte de pasajeros y otro sobre el regreso de la operatoria de vuelos regionales de Ezeiza a Aeroparque para facilitar el desplazamiento e ingreso de turistas y por en el ingreso de divisas. Además de que faltan detalles, se tendría en cuenta la necesidad de dosificar las “buenas noticias”.

El Presidente también había pedido a los empresarios “que no se abusen de los trabajadores». Y en las últimas horas buscó el instrumento y los medios para anunciar el aumento a privados y a estatales. “Pensemos que es un aumento de suma fija para el sector público y privado, en todas las categorías. Es complejo encontrar o definir bien el número. Es parte de una negociación”, dijo Santiago Cafiero. Y explicitó el deseo oficial: «Esperemos que salga mañana.”

El problema es la inflación: “Hoy por hoy tenemos una inercia muy fuerte del proceso inflacionario y no estamos para dar tan buenas noticias en esa línea”, dijo el funcionario más cercano al Presidente. Y luego respondió sobre las negociaciones con el FMI: “Todavía no hay fecha (de un viaje de Fernández). Hay conversaciones, todas más informales. No sé si va a viajar durante enero. Nos han dicho (que vendrá una misión del Fondo), pero no tenemos una confirmación.”