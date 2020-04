El coronavirus arrasa en los geriátricos de Nueva York

El 28 de febrero se constataron los primeros testeos de Covid-19 positivos en la residencia de ancianos Kirkland: el Cuidado de la Vida, en el estado de Washington. El 29 de febrero, Estados Unidos registró su primera víctima fatal a causa del coronavirus en ese mismo establecimiento. Desde entonces, miles adultos mayores han perdido la vida en la batalla contra la enfermedad respiratoria en geriátricos y residencias de ancianos.

Sólo en Nueva York , uno de cada cuatro fallecimientos han sido registrados en este tipo de establecimientos .

En el estado, al menos 3477 personas han muerto en lugares diseñados para adultos mayores.

El estado comandado por el gobernador Andrew Cuomo es uno de los pocos que ha difundido cifras oficiales. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades todavía no ha compartido una estimación sobre cuán grave ha sido el avance del coronavirus en los geriátricos y residencias de ancianos . Sin embargo, medios locales como The New York Times han informado -según reconstrucciones propias- unas 7000 muertes, uno de cada cinco fallecimientos, a nivel nacional han sucedido en este tipo de establecimientos .