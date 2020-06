EL DRAMA DE DELFINA PIGNATIELLO: NO SE PUEDE ENTRENAR Y PIENSA EN ABANDONAR LA NATACIÓN

Preocupación, incertidumbre y desmotivación. Lejos de mantener al máximo el entusiasmo tras un 2019 brillante, Delfina Pignatiello atraviesa quizás los días más difíciles de su carrera como nadadora. Ante la imposibilidad de poder entrenarse en una pileta hace más de 11 semanas, la joven promesa argentina alzó la voz para intentar conseguir un permiso protocolar que le permita mantenerse a tope del alto rendimiento. De lo contrario, analiza no presentarse en los Juegos Olímpicos de Tokio que se realizarán en 2021 y hasta piensa en no volver a competir.

«Estoy hace 11 semanas sin poder entrenarme en una pileta. Es un récord mundial. No existen ejercicios que repliquen la sensibilidad que necesita un nadador para entrenar en el agua. Estoy entrenando para mantener mi estado físico, pero para un nadador perder una semana de entrenamiento equivale a dos o tres meses de recuperación» , dijo en Todo Noticias, y luego agregó una frase contundente.

«Saber que puedo no llegar preparada a los Juegos Olímpicos me frustra demasiado y hace que entre en consideración la posibilidad de ni siquiera prepararme para los Juegos y hasta dejar de nadar si esto se sigue extendiendo» , señaló Pignatiello. «Yo tengo ganas de ir a unos Juegos Olímpicos a representar a mi país de la mejor manera posible, me gusta ponerme mi bandera, pero me gusta hacerlo bien, no me gusta ir a hacer un jueguito. Esto es un tema serio. Mi cuerpo tiene que estar preparado. No es que un mes antes me puedo preparar. El último año de la preparación para un Juego Olímpico es esencial».

Sus declaraciones causaron un fuerte impacto en el deporte nacional. La sanisidrense logró su explosión en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 al conquistar el oro en los 400, 800 y 1500 metros y es una de las grandes promesas de medalla en los próximos Juegos Olímpicos. Pero ahora, frente a la pandemia de coronavirus, su situación toma un rumbo impensado.

«¿Para qué voy a estar preparándome si no puedo estar tocando la pileta? Llevo once semanas sin entrenar y durante el año solo me tomo una semana de vacaciones del agua. Me toma por lo menos tres meses recuperar el estado físico y mental para poder competir o estar a nivel; imaginate lo que sería once semanas. Si es que en algún momento llego a recuperar el estado, cerró la nadadora.

