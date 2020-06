EL DRAMA DE GUIDO PELLA: «QUIZÁS LA PANDEMIA PONGA FIN A MI CARRERA»

Con muchas dudas y pocas certezas de lo que será el futuro del tenis mundial, el argentino Guido Pella marcó la dura realidad de lo que está padeciendo en medio del parate por coronavirus.

«Soy muy crítico de mi rendimiento, y no sé si voy a volver a jugar en el nivel en el que estaba», arrancó el bahiense, en una entrevista con TN. El argentino, uno de los pilares del histórico título de la Copa Davis en 2016, dejó muchísimas dudas sobre lo que ocurrirá cuando el tenis vuelva. «No sé si de acá a seis meses cuando se reanude voy a tener dolores o si voy a tener que decir: ‘Muchachos, hasta acá llegué'», aseveró el tenista de 30 años.

Muchos viajes, sacrificios y años de vida dedicados al tenis podrían tener su punto final después de más de 90 días sin entrenar ni agarrar una raqueta. «Si el nivel no me da tengo que decir ‘hasta acá llegué’. O quizá vuelvo y me voy adaptando, pero la incertidumbre es tan grande que no quiero dar ningún pronóstico. O vuelvo a entrenar y me lesiono, y después la recuperación es mucho más larga», confesó. Y luego dio un crudo diagnóstico sobre su situación actual: «Hoy estoy como si no hubiera jugado nunca», explicó.

Fuerte, crudo y sincero fue el testimonio del tenista bahiense, a quien no es la primera vez que el fantasma del retiro lo sobrevuela: ya antes de ese 2016 glorioso, en el que ganó un punto clave ante Kyle Edmund en la semifinal ante Gran Bretaña en Glasgow por la Copa Davis, había pensado alguna vez en colgar la raqueta.

«Iré viendo en las prácticas, de a poco: en vez de hacer seis series de abdominales, haré dos; en vez de entrenar cuatro horas, haré una. Volveré de a poco, ajustando las cargas. Por el lado competitivo me da miedo volver, porque no sé si esta pandemia va a marcar el final de mi carrera», planteó Pella.