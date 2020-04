El emotivo mensaje de Luli Fernández luego de sufrir un robo

Con el correr de los días, Fernández sigue conmocionada por lo sucedido, y decidió compartir en las redes cómo se encuentra actualmente. Hace unas horas, Luli posteó una foto abrazada a su hijo, con un conmovedor mensaje.

«Alguien está mas abrojito que nunca. No creo que se haya dado cuenta de lo que pasó pero sin dudas nota lo que me pasa desde que entraron a casa a robarnos hace apenas unos días. Cómo no va a darse cuenta de eso si vivió adentro mío 9 meses y aunque no hable se expresa perfecto con solo mirarnos”, publicó la modelo y panelista en el inicio de su mensaje.

“Transito distintos momentos, a veces creo que estoy perfecta y que por suerte ‘no fue tan grave’, y a veces tiemblo como una hoja sin entender bien porqué. Me lo permito, lo transito y acepto el proceso de lo que me esta pasando”, añadió. Y continuó. “Todo me está costando un poco más. Si estar en cuarentena es difícil, imagínense con un robo a mano armada y amenaza de secuestro a mi hijo en el medio”.

“¿Qué creo? Que todo pasa por algo y que incluso las cosas más difíciles que nos tocan transitar nos suceden para nuestra evolución. Cuando empezó esta inesperada y extraña etapa de nuestras vidas (creo que nadie jamás consideró vivir en cuarentena) subí una foto con Indalecio y al final del post escribí algo que en algunos momentos difíciles me lo he preguntado y ha sido de inmensa ayuda; lo comparto nuevamente, para vos que me lees y para mí que necesito decírmelo una vez más”, se sinceró.

“Pregúntate si eso que tanto te afecta, angustia o altera hoy seguirá provocándote el mismo dolor en un año. Si la respuesta es NO, sonreí. todo pasa y cómo nos paramos de los momentos difíciles es nuestra decisión y nuestra responsabilidad. Elijo hacerlo sonriendo y esperanzada, pese a todo, en un mundo mejor para mi chiquitín”, concluyó Fernández.