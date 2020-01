El enorme tatuaje en el cuello del Chyno Agostini en honor a Barbie Vélez

“Barbie significa muchas cosas: crecimiento, compañerismo, todo, porque con ella fue con quién me crié. Nos hemos peleado, nos hemos amado, hemos pasado distintas situaciones que pasan los hermanos y agradezco a la vida haber tenido una hermana así. Hemos tenido altos y bajos pero siempre que me mando alguna o se manda ella alguna, nos perdonamos y nos queremos de la misma forma que el día cero”, dijo el Chyno Agostini, a la hora de definir a su hermana mayor.

Fue justamente ese amor que siente por ella que lo llevó a tenerla para siempre con él a través de un gran tatuaje que se realizó en su cuello con la inscripción “Bárbara”. A la sesión con el tatuador fue acompañado por Nazarena, pero no con Barbie, a quien prefirió darle la sorpresa.

“La reacción de ella al ver el tatuaje fue tremenda, se largó a llorar, no lo podía creer. Me abrazó, me dijo que me amaba, fue una locura”, recordó Gonzalo, músico como su papá que el próximo viernes estrenará video, sobre el momento en que le mostró a la actriz el diseño ya realizado. Hasta ese entonces, él la había tenido “engañada”: “Fue sorpresa, no le dije nada, le había dicho que me iba a tatuar otra cosa y cuando llegué con el supuesto tatuaje, lo descubrí y vio que era el nombre de ella”.

El joven le había dicho que se iba a hacer algo en el cuello, una siglas, y ella le creyó. El lugar elegido para el dibujo no es de los más cómodos: “¡Me dolió! Pero estoy acostumbrado, tengo los brazos tatuados y el cuello también”, es que justo debajo del nombre “Bárbara” él ya llevaba los símbolos de la Play: triángulo, cuadrado, equis y círculo.

Mamá babosa, Nazarena se mostró feliz por la relación que mantienen sus hijos: “Se lo tatuó porque la ama profundamente, los tres se aman y Barbie es muy cómplice y compinche con él. Yo lo acompañé, me parece una locura que se tatúe la cara, el cuello, a la hermana también le dio impresión por el dolor”.

“Pero me parece un acto de amor inmenso. Hoy un flaco de veinte años no se tatúa a la hermana, entonces me llena de orgullo como mamá, siento que el trabajo con ellos lo hice bien porque son muy pero muy unidos”, cerró al respecto la actriz que se encuentra en Mendoza haciendo la obra Él en mi cuerpo.

Este no es el primer tatuaje que el hijo de Daniel Agostini tiene en honor a su familia, también se escribió debajo de la cara el nombre de su mamá. Vélez a su vez tiene el nombre de sus tres hijos en su cuerpo: Bárbara, Gonzalo y Thiago y hace unas semanas se sumó el de su novio, Santiago Caamaño.