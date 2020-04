El filoso consejo de Yanina Latorre a Cinthia Fernández en medio de su guerra con Baclini

Tras la acalorada discusión que protagonizó con su compañera, la panelista quebró una lanza a su favor.

El tenso momento que se vivió en Los Ángeles de la Mañana este viernes cuando Yanina Latorre habló sin filtro de lo que piensa sobre el fin de la relación entre Cinthia Fernández y Martín Baclini fue de los más picantes de la semana.

La panelista y la expareja del empresario protagonizaron una acalorada discusión en la que Yanina terminó comparando su historia de vida personal con la de su compañera (su marido, Diego Latorre, había vivido un affaire con Natacha Jaitt en 2017) y destacó la actitud de Baclini tras separarse de Cinthia: Si vamos a lo grave, él no te humilló, a mí me humillaron y es espantoso. No te cagó, no maltrató a tus hijas, no te expuso. Es ir al Bailando… Es una gilada”, aseguró haciendo referencia al enojo de la bailarina porque su ex participará en ShowMatch.

Fue entonces que después de dirimir sus diferencias al aire, Yanina quebró una lanza a favor de la mamá de Charis, Bella y Francesca, las hijas que tuvo con Matías Defederico y la aconsejó fiel a su estilo: «Martín sigue vigente porque vos seguís hablando, vos sos más que él. No digas nada. Sos mediática hace 20 años, ¿sabés la gente que se cuelga de vos que si no le respondés desaparece? Uno más uno es dos».