“No hay que esperar que pasen los muertos por la casa de cada uno de los salteños. He tomado la decisión de que a partir de ahora no entra ni sale ningún colectivo de media y de larga distancia hasta que no estén dadas las medidas de seguridad. Tenemos un equipo de trabajo que está dejando el alma. Estoy seguro que el presidente de la Nación y los ministros están convencidos de que de esta manera no funciona el volver a casa”.