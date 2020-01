El hermano de Jimena Barón reveló quién fue su mejor cuñado

Federico Barón encaró la entrevista radial que le hizo Ulises Jaitt dispuesto a no callarse nada. Menos cuando el conductor de El Show del Espectáculo le preguntó por sus preferencias y antipatías a la hora de abrir el archivo de exnovios de su hermana: Jimena Barón.

El actor demostró que lo suyo, sin dudas, es la sinceridad total. Y no tuvo problema en fulminar a Mauro Caiazza, la pareja más reciente que se le conoció a la cantante y actriz, a quien tildó de «banana».

«Se la creyó un poquito. Se subió a la patineta de la fama. Vos te das cuenta por actitudes. Medio banana. ¿Quién sos, McFly?», expresó directo. Pero Federico todavía tenía algo más que decir en el repaso de excuñados que le propuso Jaitt y destacó a Juan Martín del Potro.

«Yo a él lo banco mal. Es un tipazo. Así como lo ves, es. Perfil bajo, relajado, tranquilo», dijo sobre el tenista. Y agregó: «De los touch and go que tuvo (Jimena), puedo decirte que Delpo me cayó bárbaro, re copado». Así que el actual novio de Jujuy fue casi, casi, su favorito. Claro, si no hubiese otro que se ganó su corazón: el papá de su sobrino Morrison, Daniel Osvaldo.

Porque cuando Ulises le dijo que elijera al mejor cuñado que tuvo, Federico no lo dudó: «Creo que Daniel Osvaldo, un tipo divino. Me cayó muy bien, me regalaba entradas para ver a Boca. Es parte de la familia».