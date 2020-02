El incómodo momento que vivió Karina Jelinek . Que pasó?

“A mí me gustaría (volverme a casar), me encantaría, estoy soltera ahora”, reconoció Karina. “Tené más cuidado”, le aconsejarón en referencia a su problemático matrimonio con Leonardo Fariña. Cabe recordar que la relación amorosa duró dos años y terminó en medio de un escándalo.

“No hace falta que me lo digas, ya lo sé”, respondió la modelo. “De cada situación que te va pasando en la vida vas aprendiendo, por eso entendés por qué te pasó eso”, agregó. “Ahora estoy feliz y contenta. Aprendí. Te puedo decir que si se me presenta una situación estaría mejor, más madura”, señaló.

“No me arrepiento, cada situación que te pasa en la vida es para aprender. Tampoco me victimizo. Todo sirve para aprender en la vida. Por algo tomaste esa decisión y hoy en día tomarías otra decisión en tu vida por lo que te pasó anteriormente. Es una experiencia más y son etapas de tu vida”, reflexionó la anfitriona que en octubre de 2019 había anunciado que se iba a casar en Grecia por las redes sociales, pero luego no se concretó.