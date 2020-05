El Juez le restituyó la casa a Julieta Prandi y la encontró «devastada»

Pero no sólo lo psicológico afectó a la actriz, modelo y conductora, una estafa con dos viviendas fueron el detonante de una crisis familiar.

En varias entrevistas, Prandi aseguró que Contardi la había estafado económicamente quedándose con dos de sus propiedades.

Luego llegó el divorcio y una lucha por recuperar sus bienes que tuvo un fallo a su favor.

Invitada a la mesa de «La Noche de Mirtha», por el Trece, la conductora de La100 contó que, finalmente, consiguió que le restituyeran su hogar.

“En su momento tomé la decisión de salir de mi propia casa porque creí que era lo correcto. Quizá, si hubiese estado con otro pensamiento, hubiese optado por lo que a veces le recomiendo a las mujeres que se me acercan: pedir la exclusión del hogar. Porque el hombre es el que tiene que dejar la casa”, dijo Prandi.

Y agregó: “Hace poquito tuve un avance judicial. Mi abogada es Karina Barrio, que estuvo en el peor momento de mi vida, y ahora sumé al equipo a Mariana Gallego. Están las dos trabajando en conjunto. Y ayer el juez me restituyó el hogar conyugal, que fue el último hogar de mis hijos”.

Julieta explicó que al regresar al lugar se encontró con “una casa devastada y vacía”, ya que su ex se había llevado todo. “Voy a tener que hacer una obra para poder volver a habitarla. Hay que renovarla toda, hay que arreglarla y hay que amueblarla”.

“El se quedó en la casa y estaba administrando los dos bienes. Y, judicialmente, vos tenés que hacer todo paso a paso. Así que se logró recién ahora la restitución”, señaló.

“Hay dinero que perdí y no importa. Yo eso lo voy a reconstruir. Pero ahora lo estamos intimando (a Contardi) para que pague los alimentos que no pagó jamás. Así que hay que embargarlo. Y si bien es una persona que no tiene un sueldo, se maneja con auto y paga la nafta, así que algo debe tener”, finalizó.