El mensaje de Mirtha Legrand tras la muerte de su hermana

La diva, que no pudo ir al entierro de su gemela, la despidió con una foto y unas tiernas palabras a través de las redes sociales.

Mirtha Legrand está enfrentando el duelo por la muerte de su hermana gemela con un profundo pesar, en medio de la cuarentena obligatoria que le impidió ir a despedir a su querida Goldy. Acompañada en todo momento por su hija, Marcela Tinayre, la diva hasta el momento ha evitado hablar con la prensa, pero eligió las redes sociales como la vía para manifestarse por primera vez al respecto de manera pública.

La diva subió una foto en blanco y negro en donde se las ve a ella y Goldy en los inicios de su carrera. Junto a la imagen, un breve pero conmovedor texto, reflejo del desconsuelo con el que convive por estos días la conductora en su departamento de avenida Del Libertador al 2800.

“Hermana querida, te fuiste sorpresivamente. No olvidaré tu ternura, cariño y sabiduría. Desde el cielo seguirás con tu amor incondicional hacia todos nosotros. Hermana, cómo te voy a extrañar, hoy no tengo consuelo”, escribió la Chiqui.

Unos minutos antes también había manifestado su dolor Nacho Viale, nieto sobrino de Goldy. El productor posteó la misma foto, le dedicó uno de sus poemas preferidos y la despidió con un “chau, tía Goldy”.