El padre de Fernando desmintió la visita de la fiscal Zamboni. “Nadie de la fiscalía me llamó”

Silvino, padre de Fernando Báez Sosa dijo que está a la espera de alguna comunicación, pero hasta el momento no hay novedades de la presunta visita que iba a realizar la fiscal del caso Verónica Zamboni.

“Nadie de la fiscalía me llamó. Si ella me quiere ver, me quiere comunicar algo lo puede hacer con el abogado o puede venir” expresó Silvino.

Asimismo, dio su impresión con respecto a la marcha que se convocó para pedir justicia por Fernando diciendo: “La sensación tras la marcha fue linda” y agradeció a la gente que le brindó apoyo desde distintos sectores, poniendo énfasis en familiares de víctimas de violencia.

En cuanto a la carta que se difundió con las palabras del padre de Juan Guarino, (uno de los acusados) dijo que las desconoce, al igual que todos los rumores que se conocen por los medios de comunicación.

“En casa no se prende la televisión” dijo Silvino, informando que junto a Graciela, su mujer seguirán luchando. Ella, un poco más repuesta ya empezó a alimentarse nuevamente.