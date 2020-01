El peor momento de Cinthia Fernández: le robaron sus ahorros en dólares

Cinthia Fernández definitivamente no está pasando por su mejor momento. Luego de llorar en vivo al enterarse que su ex, Matías Baclini, fue visto con otra mujer, la bailarina sufrió un terrible episodio en el supermercado.

Completamente angustiada y llorando, Cinthia reveló a través de sus historias de Instagram que le habían robado todos sus ahorros. «Por favor, necesito que la persona que ayer se llevó mi billetera en el Jumbo de Escobar… Yo subí las bolsas al auto y me dejé la cartera en el carro, y necesito que por favor me la devuelva», suplicó.

Y detalló: «Tenía mis ahorros porque iba a cambiar plata. Tenía dólares, pero los dólares fueron denunciados, así que no los van a poder usar. Les pido que por favor me lo devuelvan y me lo dejen acá, en el Jumbo. Yo les doy recompensa. Pero necesito ese dinero porque eran los ahorros que tenía con mucho esfuerzo. Por favor, ayúdenme».

«En el supermercado ya están avisados y está todo denunciado. No van a poder usar nada, así que por devuélvanmelo, por favor. Tenía todos mis documentos y los de las nenas. Por favor, si tenés honestidad dejáme las cosas en el barrio Los Aromos, Escobar. Nadie va a preguntar quién fue, solo déjenlo ahí, por favor», pidió.