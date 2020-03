El profundo mensaje de Eugenia Tobal a su madre a un mes de su muerte

Eugenia Tobal escribió una sentida carta a un mes de la muerte de su madre, Ofelia. La actriz la acompañó durante su lucha contra el cáncer y compartió muchas veces los mensajes de aliento y no dudó en llamarla “luchadora incansable”.

Eugenia cumplió el sueño de su vida al convertirse en madre de Ema de tres mese y tuvo la fortuna de que su madre la conociera. hoy, al cumplirse un mes de la muerte de Ofelia, la actriz decidió escribirle una profunda carta que hizo pública en sus redes.

«Hoy un mes… Te fuiste… Para sonreír con los ángeles, para andar por brillantes nubes rodeadas de sol. Te fuiste para colmar el alma y habitar feliz en donde no existe llanto ni dolor. Tus ojos contemplan la gloria sin ocaso, lo eterno que es vida, la felicidad sin fin. Ya no sufres la corrupción del tiempo, del dolor y la pena, más tu alma se viste de fiesta ante el sol. Sol de justicia de la «Promesa que es eterna» donde me esperas para hacer de alabanzas nuestro cielo al fin», comenzó.

«Te fuiste, para abrazarme más fuerte, para secar mis lágrimas que te recuerdan sin fin, para susurrarme al corazón que disfrutás del Cielo cada vez que oro por ti. Te fuiste para hacer que a partir de hoy mis ojos te busquen sonriendo… cada vez que miro a las estrellas que brillan en ti. Te fuiste para recordarme que el amor nunca se acaba, que cuando se ama la muerte no existe más, es un paso a lo eterno que es vida feliz. Te amo», concluyó.