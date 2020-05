El «regalito» de Cristiano Ronaldo a su mamá

Dolores Aveiro amaneció con una nueva joyita en su garage. ¡También hubo flores!

En España y Portugal hoy se celebra el Día de la Madre y es por eso que Cristiano Ronaldo no tuvo mejor idea que hacerle un gran regalo a la persona que lo trajo al mundo.

Dolores Aveiro, amaneció con un hermoso auto en su garage, con un costo aproximado de 100 mil euros. La mujer, que se recupera de un ACV, agradeció en sus redes sociales a sus hijos por el «regalito» y aprovechó a sacarse una foto con la nueva máquina.

Pero eso no fue todo, porque además CR7, Hugo, Elma y Katia le obsequiaron un ramo de flores.

En medio de los rumores sobre su deseo de no regresar a Italia hasta que no pase el brote de coronavurs, Cristiano sigue disfrutando de los días con su familia en Portugal.