El romántico mensaje de Yatra a Tini Stoessel por su cumpleaños

¡Hasta las lágrimas! Tini Stoessel pasó un cumpleaños en medio de su cuarentena obligatoria tras volver de gira por Europa. A través de las redes sociales y ante la imposibilidad de verse, besarse y abrazarse, su novio Sebastián Yatra le dedicó un romántico mensaje.

En las imágenes, Sebastián Yatra recopiló varias imágenes y videos de su noviazgo, lleno de risas, juegos y música. La canción elegida por el cantante colombiano para acompañar el tierno video fue “Amapola”, de Juan Luis Guerra, que suena de fondo mientras las grabaciones pasan.

Al respecto, Sebastián Yatra le escribió: “Cada uno de estos recuerdos lo guardo como un tesoro que me va a acompañar para siempre. Me siento afortunado de conocer tu corazón y que te hayas tomado el tiempo de hacer el mío mucho más grande”

“Quisiera más que cualquier cosa estar ahí contigo en tu día, pero al final sabes que allí estoy, ¡y tú estás aquí conmigo de las mil maneras que solo tú sabes hacerlo!”, comentó el cantante en referencia a la cuarentena que los distancia en esta oportunidad.

Muy emocionado y completamente enamorado publicó: “¡Feliz cumpleaños mi gran amor! Se me caen las lágrimas de felicidad y nostalgia escribiéndote este mensaje de agradecimiento porque Dios puso un angelito en mi camino y llenas de color este milagro llamado vida”.

Y finalizó: “Te amo como sólo Dios sabe. Gracias por hacerme sonreír y quererme como nunca pensé que alguien pudiese hacerlo. ¡Ya son 23!”.

Al pie de la publicación que realizó en Instagram, Tini Stoessel desde su cuarentena comentó con menos palabras pero no menos significativas: “Mi amor gracias por este vídeo y por tus palabras… Yo también atesoro cada momento que vivimos juntos en lo más profundo de mi corazón. Sos la persona más especial del mundo, gracias por amarme y aceptarme tal cual soy. Te adoro mi vida… No veo la hora de volverte a ver. Gracias