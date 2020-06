EL TIERNO MENSAJE DE MARCELO TINELLI POR LOS QUINCE AÑOS DE HELENA, LA HIJA DE GUILLERMINA VALDÉS

Cuando Marcelo Tinelli comenzó a salir con Guillermina Valdés, Helena tenía apenas siete años de edad. Y al igual que sus hermanos, Paloma y Dante, todos nacidos como fruto de la relación de la ex modelo con el productor Sebastián Ortega, convivió la mayor parte de su vida con el conductor. Así que, en el día en que cumplió sus quince años, el creador de ShowMatch no dudó en saludarla con un tierno mensaje desde su cuenta de Instagram.

Para empezar, Tinelli subió una foto de la particular torta con la que sorprendieron a Helena en su día, teniendo en cuenta que por la cuarentena que rige en el país a causa del coronavirus no están permitidos los festejos. Se trataba de un tradicional biscochuelo de vainilla con dulce de leche, pero que simulaba ser una tabla de sushi. Y que el conductor no dudó en elogiar.

Después, en una de sus historias, Marcelo dejó en claro el cariño que siente por la hija de su mujer. Y, compartiendo una foto retro en la que se lo ve junto a Helena cuando era una niña y a Lolo, el hijo que tuvo con Guillermina, de bebé, escribió: “Feliz cumple a la más hermosa. Te voy a amar siempre”.

Para cuando se enamoró de Valdés, Tinelli ya era padre de Micaela y Candelaria, de su primer matrimonio con Soledad Aquino, y de Francisco y Juanita, a quienes tuvo con la bailarina Paula Robles. Sin embargo, desde el primer momento, los hijos de uno y otro se ensamblaron perfectamente, conformando entre todos una familia súper numerosa.

Lamentablemente, por el aislamiento social obligatorio, este es el tercer cumpleaños que Marcelo y Guillermina tienen que celebrar en la intimidad. El primero fue el del mismísimo conductor, quien el 1 de abril llegó a los sesenta y, aunque tenía planeada una súper fiesta, no le quedó más remedio que soplar las velitas con los íntimos en su casa de Esquel, adónde se había instalado antes de que comenzara la cuarentena.

El segundo festejo fue el del benjamín de la familia, Lolo, quién también cumplió sus seis años el 18 de abril, durante su confinamiento en el sur. Ese día, tanto sus padres como sus hermanos de esmeraron con regalos y sorpresas, para que el niño pudiera disfrutar a pesar de las circunstancias. Y Tinelli hasta se animó a disfrazarse de Súperman, para estar a tono con la celebración temática del pequeño.