EL US OPEN, CON FECHA TENTATIVA DE INICIO

Este lunes se anunciaría la confirmación del US Open 2020. Según Forbes, el torneo tiene luz verde y se jugaría del 31 de agosto al 13 de septiembre.

Se espera que la ATP y la WTA aprueben un plan para el Abierto, cuyas negociaciones estarían llegando a buen puerto. El torneo se realizaría sin periodistas ni fanáticos y está en duda la presencia de grandes figuras.

Los 1 y 2 de ambos circuito (Novak Djokovic- Rafael Nadal, Ashleigh Barty-Simona Halep) tienen dudas respecto del torneo, al igual que Serena Williams, quien está a un título de igualar a Margaret Court en trofeos de Grand Slam (24).

La ATP y la WTA han aceptado el plan, junto con una reorganización del calendario de agosto. “Estamos siguiendo cada paso del proceso con la gran esperanza de poder anunciar que el Open de Estados Unidos 2020 se jugará en su fecha programada inicialmente. Esperamos hacer el anuncio en un futuro muy cercano”, comentó Chris Widmaier, director de comunicaciones de la USTA, a ESPN.

Junto a esta decisión, aparejada, constaría una nueva ubicación y fecha para Cincinnati, eliminándose el torneo de Washington y el de Winstom Salem, así como la Rogers Cup (ATP y WTA), que no se jugará. El torneo de Ohio pasaría a jugarse en Nueva York, el próximo 16 de agosto. El US Open eliminará la fase previa y los jugadores y jugadoras tendrán una semana de descanso.

El escenario no es muy diferente de todo lo que se supo tras la fallida reunión mantenida con los jugadores celebrada el pasado 10 de junio. En él, el US Open seguía en sus trece para celebrar el torneo en esas fechas, una intención que parece en disposición de hacerse oficial en los próximos días y que significaría jugar, como decimos, Cincinnati el 16 de agosto, en Nueva York, y el US Open el 31 de agosto, cancelándose Washington, Winstom-Salem y el torneo de Canadá.