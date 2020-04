En cuarentena, Cande Tinelli enseñó a hacer medialunas veganas

La hija del conductor de Showmatch compartió con sus seguidores una deliciosa receta.

Cande Tinelli se encuentra en Esquel, en la casa que tiene Marcelo Tinelli en esa ciudad. La cantante y su familia están cumpliendo el aislamiento preventivo indicado por el Gobierno en el sur de la Argentina. Mientras trata de buscar actividades para matar el aburrimiento, la joven se animó a la cocina y sorprendió a todos con unas deliciosas medialunas veganas.

En su cuenta de Instagram, Lelé detalló el paso a paso de esa rica opción para el desayuno o la merienda. «Hoy hice medialunas veganas, ahí les paso la receta», escribió la joven y mostró el resultado final.

Desde hace un año, Cande no consume ningún tipo de carne, así como tampoco productos de origen animal. «Hay que intentar reducir el consumo de carne, sé que es muy difícil en nuestro país porque somos muy consumidores de carne, pero me siento muy feliz con el veganismo», explicó.

La hija de Tinelli indicó que le gustaría que más personas sigan sus pasos. «Me encantaría poder llevarle eso a la gente y contarle desde mi lugar que se puede, que no es difícil y que hay un montón de opciones», concluyó.