En la ruta a Cafayate: Irregularidades en los controles de la policía

En el marco del operativo de seguridad montado por la policia de la provincia, a los conductores que pasaban por Talapampa y a quienes hasta el año pasado les daban un trokel en el que se les indicaba el horario en el que debian llegar a Cafayate, moderando la velocidad que debian utilizar en el trayecto, este año no existía dicho trokel. En su lugar, la policía cargaba los datos en una computadora indicando solo la cantidad de minutos que debia cumplir el conductor hasta llegar a Cafayate. El tema fue que muchos conductores hicieron su propio control, que extrañamente no era coincidente con el de la policía, y por dos o tres minutos, eran multados.

Los conductores no tenían como defenderse. Era la versión de la policía contra la palabra de ellos.

La pregunta es.: por que dejaron de dar los trokeles con la hora en la que habían pasado por Talapampa y la hora en que debían llegar al ingreso a Cafayate? Ese era el comprobante mas fehaciente para saber si se había cumplido o no con el objetivo.

Estas irregularidades mínimamente sorprenden y llaman la atención. Esperamos que se corrija a la brevedad para evitar suspicacias.