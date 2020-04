En marzo una familia necesitó casi $42.000 para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec​) informó que el valor de la canasta básica de alimentos (CBA) se incrementó 3,4% en marzo con respecto al mes anterior, mientras que la variación de la canasta básica total (CBT) fue de 3 por ciento. Con este incremento durante el tercer mes de 2020 una familia tipo necesitó un ingreso no menor de los $41.994 para no quedar debajo de la línea de pobreza y de $17.353 para no ser indigentes.

El informe que publicó el Indec señala que en el acumulado de los últimos 12 meses ambos indicadores que miden los ingresos necesarios para poder superar la línea de pobreza e indigencia se incrementaron del 49,1% y 46,1%, respectivamente, por lo que se observa que la canasta que mide el nivel de indigencia aumentó por arriba de la inflación acumulada en el mismo período (48,4%). La forma más clara de observar este salto es que en marzo de 2019 una familia tipo necesitaba ingresos por $11.617 y doce meses más tarde, en marzo de 2020, necesita $ 17.353 de ingresos para no caer bajo la línea de indigencia. En el caso de los ingresos que forman la barrera para que una familia sea pobre o no, se paso de $28.750 en marzo de 2019 a $41.994 en igual mes de este año.