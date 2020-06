ES OFICIAL: LA CHAMPIONS LEAGUE SE DEFINE EN AGOSTO EN SEDE ÚNICA

La UEFA aprobó este miércoles en Nyon, Suiza, cómo se definirá la edición 2020 de la Champions League luego del parate obligado por la pandemia del coronavirus ​.

Portugal será la sede de una histórica ‘Final de Ocho’. Se jugarán los Cuartos de Final, las Semifinales y la Gran Final a partido único. El torneo, no obstante, volverá el fin de semana del 8 de agosto con los partidos que quedan pendientes de los octavos de final: Manchester City (2) vs Real Madrid (1), Barcelona (1) vs Napoli (1), Juventus (0) vs Olympique de Lyon (1) y Bayern Munich (3) vs Chelsea (0).

Los ocho equipos que disputen los cuartos de final deberán llegar a Lisboa para comenzar la serie eliminatoria entre el 12 y el 15 de agosto.

Serán siete encuentros (las semifinales se jugarán el 18 y 19) a todo o nada que se disputarán en los estadios José Alvalade y Da Luz. La gran final está programada para el domingo 23 de agosto, también en el estadio Da Luz de Lisboa.

Ya hay 4 equipos clasificados a los cuartos de final, mientras que, los otros 4 aún restan definirse. Paris Saint-Germain, Atalanta, Leipzig y Atlético de Madrid se encuentran entre los mejores ocho de la Liga de Campeones, ya que pudieron completar sus respectivas series.