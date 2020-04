Es oficial: se canceló Wimbledon

Wimbledon no se disputará en 2020 a causa de la crisis sanitaria mundial por el coronavirus. El Grand Slam sobre la hierba londinense, cuya edición 134º estaba prevista del 29 de junio al 12 de julio, es otro de los numerosos eventos tenísticos a nivel mundial del tenis que se cancela en la presente temporada.

Por ahora, de los Grand Slam, se disputó el Open de Australia, con triunfo de Novak Djokovic, mientras que Roland Garros retrasó sus fechas con polémica a septiembre, justo una semana después del US Open. Precisamente, la sede del torneo estadounidense es en estos momentos un hospital de campaña.

El All England Club de Londres (AELTC) realizó el anuncio este miércoles después de una reunión para definir el futuro del tercer Grand Slam de la temporada.Y, ante la imposibilidad de disputarlo en otras fechas, finalmente decidieron aplazarlo para el 2021. Al tiempo que ATP y WTA confirmaron la suspensión de todos los torneos profesionales en categorías masculina y femenina hasta, al menos, el 13 de julio.

«Vista la probabilidad de que las medidas del Gobierno continúen durante muchos meses, debemos actuar de manera responsable para proteger a la gran cantidad de personas necesarias para organizar el torneo, así como considerar que las personas, suministros y servicios legalmente requeridos para organizar el torneo no estarán disponibles en ningún momento este verano», subrayó el torneo en un comunicado.

A diferencia de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, que anunció su aplazamiento hasta el mes de septiembre, Wimbledon se inclinó por la cancelación y ya anunció las fechas de la próxima edición: del 28 de junio al 11 de julio de 2021.

El presidente del AELTC, Ian Hewitt, defendió que «esta decisión no se ha tomado a la ligera». «Pesó mucho en nuestras mentes que Wimbledon solo se había cancelado previamente por las dos Guerras Mundiales, pero, después de una consideración exhaustiva de todos los escenarios, creemos que es la decisión correcta en medio de esta crisis global», argumentó.

La última vez que no se disputó Wimbledon fue en 1945 por la Segunda Guerra Mundial. Ahora, 75 años después, el único grande de hierba del calendario no se celebrará. La primera edición fue en 1877. Además, la organización anunció que no buscarán una nueva fecha en 2020 y ya anunciaron la de 2021: del 28 de junio al 11 de julio. Roger Federer, con ocho titulos, es el jugador más laureado del torneo. La ATP, WTA y Federación Internacional también aprovecharon para anunciar una prolongación en el tiempo sin competiciones deportivas: del 7 de junio se alarga al 13 de julio. Es decir, en 2020 no habrá temporada de hierba. Tampoco de tierra, como ya se sabía.

