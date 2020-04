Escracharon a una concejal que hizo una fiesta privada en plana cuarentena

Una concejal de la localidad de Colonia Benítez, de Chaco, violó la cuarentena para realizar una fiesta privada. Según se informó el evento se llevó a cabo en el barrio San Pedro Pescador donde no se ha reportado ningún caso positivo de COVID – 19. Micaela Gabatier Da Silva apareció en varias fotos que fueron publicadas en las redes sociales y causaron indignación en los ciudadanos, lo que derivó en un escrache virtual.

Ante la repercusión de sus acciones la funcionaria hizo un largo descargo en sus redes en donde habló poco y nada del incumplimiento del aislamiento. Da Silva habló de sus gestiones con la intendencia para ayudar a los pescadores, de su estado de salud y de los ataques a su casa pero sobre la fiesta solo se limitó a pedir disculpas.

En su descargo completo dijo entre otras cosas: “Les contesto a través de este medio a los mal intencionados, jamás me burlaría de la gente y muchas personas que me conocen lo saben, así como también saben que me pongo al frente de los problemas y que las soluciones no lleguen muchas veces es por falta de respuesta de nuestros funcionarios. Fui la primera concejala que se sumó a una manifestación en la ruta para acompañar por el pedido de una doctora. Voy a luchar siempre por la gente del Barrio. Con respecto a lo que hablaron de enfermedad, tengo un virus en mi sangre desde que nací, y se llama citomegalovirus, eso es todo no estoy enferma de gravedad. Me encuentro en mi casa con el total apoyo de mi familia. Soy una mujer joven muy liberal estamos en el siglo XXI agradezco a mis padres la libertad que siempre me dieron, una lástima que el machismo tanto en hombres como en mujeres este a flor de piel todo el tiempo, no podes usar esa ropa no podes compararte así no podes… no podes… no podes… Todo el tiempo estoy expuesta a las críticas por ser mujer y joven, y tengo otros pensamientos más liberales, y a mí un puesto político no me cambia”.