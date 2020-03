España superó los 1.000 muertos y 19.980 contagios por coronavirus

España notificó este viernes que ya hay en el país 19.980 personas infectadas con coronavirus, de las cuales murieron 1.002. En las últimas 24 horas se registraron 2.833 casos nuevos y 235 fallecimientos, la cifra más alta desde que empezó la pandemia. A pesar de que los números son impactantes en términos absolutos, las autoridades sanitarias mostraron un optimismo moderado por la desaceleración de la tasa de crecimiento de los contagios. El alza de 2.833 casos supone un incremento de 16,5 %, una proporción menor a la de los últimos días.Aún así, ese menor aumento de los casos positivos debe tomarse con “mucho cuidado”, advirtió en su rueda de prensa diaria el director del Centro de Alertas y Emergencias sanitarias, Fernando Simón. “En algunas comunidades obviamente la sospecha es que la transmisión comunitaria es mayor de lo que los datos indican. De los casos de los que no tenemos un diagnóstico confirmatorio no se pueden reportar y no tenemos una idea muy objetiva de la transmisión comunitaria. Se están haciendo estudios para conocer esta realidad. Es muy probable que los datos infravaloren la transmisión total”, sostuvo.