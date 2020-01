Esta noche Boca juega su primer amistoso

Boca se enfrentará a Universitario de Perú en el estadio Bicentenario de San Juan, desde las 22, en el encuentro que marcará el nuevo debut de Miguel Ángel Russo como entrenador del Xeneize y también el inicio de la nueva dirigencia del club, al mando de Jorge Amor Ameal y con Juan Román Riquelme al mando del fútbol.

La probable formación de Boca: Marcos Díaz; Julio Buffarini, Lisandro López, Junior Alonso, Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Iván Marcone, Emanuel Reynoso, Agustín Obando; Mauro Zárate y Ramón Ábila.

Los ausentes: Esteban Andrada, una fija en el arco del Xeneize, sufrió un esguince en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha y no viajó por precaución. Desde el club intentaron llevar calma a los hinchas e informaron que si se tratara de un partido por los punto sería titular. Por otra parte, Nahuel Molina, quien se presentaba como el lateral derecho titular de Russo, se quedó afuera de la convocatoria porque todavía no renovó su contrato, que vence en junio: «Si no firma, no juega», parece ser la postura de la dirigencia.

El esquema: Desde su llegada, Russo dio a entender que se inclinaría formaciones clásicas: 4-4-2 o un 4-3-1-2. En su primera partido iría por la primera opción, con la novedad de la inclusión de Bebelo como «doble cinco» y con la tarea de enlazar al mediocampo con los delanteros.

A la espera de refuerzos: El único que llegó -y que todavía no firmó- es Pol Fernández, quien no tuvo contacto con la prensa desde su arribo de México. Por otra parte, si Boca llega a vender a Agustín Almendra (lo quiere el Inter de Miami) hará un último esfuerzo por Paolo Guerrero. Si no es el peruano, irán por otro «9».