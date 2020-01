Esta noche desde las 20:50, Sarmiento vs Central Norte, en exclusivo por Multivisión

Hoy desde las 20:50, Multivisión Federal transmitirá de manera exclusiva el partido correspondiente a la 17º fecha del Torneo Federal «A» entre Sarmiento de Chaco y Central Norte de Salta.

En directo desde Resistencia, el Decano recibirá al Cuervo salteño en un duelo clave por mantenerse en zona de clasificación. El local marcha hoy en la tercera posición con 23 puntos, mientras que el Azabache llegó a la quinta posición tras su triunfo del pasado domingo ante Juventud Unida y reúne 21 unidades.

El encuentro comenzará a las 21:00 horas y será dirigido por el santafesino Carlos Gariano.

Probables formaciones:

Sarmiento: Juan Ignacio Carrera; Pablo Cuevas, Brian Berlo, Sebastián Hernández y Federico López; Ángel Piz, Brian Meza y Sergio Sagarzazu; Gonzalo Cañete, Sebastián Parera y Gustavo Mbombaj.DT: Raúl Valdez.

Central Norte: Maurico Pegini; Matías Camisay, Federico Rodríguez, Maximiliano Padilla, Guillermo Cosaro; Osvaldo Young, Nicolás Issa; Gonzalo Rios, Juan Rivas, Mauro Barraza; Fabricio Reyes. DT: Ezequiel Medrán.

Árbitro: Carlos Gariano (Santa Fe)

Estadio: Centenario (Resistencia)

Hora: 21:00

TV: Multivisión Federal (desde las 20:50)

Radio: Cielo FM

El resto de la fecha:

Viernes 17:45: San Martín de Formosa vs Defensores de Belgrano de Villa Ramallo

Viernes 21:00: Boca Unidos de Corrientes vs Chaco For Ever

Sábado 18:00: Douglas Haig de Pergamino vs Crucero del Norte de Misiones

Sábado 20:30: Güemes de Santiago vs Sportivo Belgrano de San Francisco

Sábado 21:30: Defensores de Pronunciamiento vs Unión de Sunchales

Domingo 18:00: Sportivo Las Parejas vs Gimnasia de Entre Rios

Libre: Juventud Unida de Gualeguaychú

Posiciones – Zona «A»

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Chaco For Ever 27 15 8 3 4 21 13 +8 2 Güemes 24 15 6 6 3 20 15 +5 3 Sarmiento 23 15 5 8 2 16 11 +5 4 Douglas Haig 22 15 6 4 5 16 19 -3 5 Central Norte 21 15 5 6 4 20 16 +4 6 Boca Unidos 21 14 6 3 5 20 23 -3 7 Sportivo Las Parejas 20 15 4 8 3 13 10 +3 8 Unión 19 15 4 7 4 17 15 +2 9 Crucero del Norte 19 15 4 7 4 14 14 0 10 Defensores de Belgrano 18 15 4 6 5 11 11 0 11 Sportivo Belgrano 18 15 4 6 5 16 17 -1 12 San Martin 18 15 5 3 7 17 20 -3 13 Defensores 18 15 4 6 5 14 17 -3 14 Juventud Unida 15 15 3 6 6 13 16 -3 15 Gimnasia 12 15 3 3 9 9 20 -11

-Los 6 primeros clasifican al Hexagonal por el ascenso de esta zona.

-El ultimo de la zona desciende al Regional Federal.