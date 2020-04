Estalló la interna: Barcelona respondió las denuncias del ex vicepresidente

El club catalán emitió un comunicado para desmentir las declaraciones del ex vicepresidente Emili Rousaud, quien aseguró que alguien había metido “la mano en la caja”

El club se mantiene casi en silencio, vacío por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, en el medio del tensa calma, estalló una interna feroz que amenaza con poner contra las cuerdas a una institución emblemática. El Barcelona vive sus horas más complicadas en medio de renuncias de personajes importantes de la Junta Directiva y acusaciones de corrupción.

Tras la dimisión de seis directivos en las últimas horas, el ahora ex vicepresidente Emili Rousaud aseguró que alguien había robado dinero de las arcas de la entidad con manejos espurios. Rápidamente, el club catalán emitió un comunicado para responderle y negó que haya existido corrupción.

“Ante las graves e infundadas acusaciones hechas esta mañana por el señor Emili Rousaud, ex vicepresidente institucional del Club, en diferentes entrevistas a medios informativos, el FC Barcelona niega categóricamente cualquier acción susceptible de ser calificada de corrupción, y, por tanto, se reserva la interposición de las acciones penales que puedan corresponder”, advirtieron desde la institución por intermedio de la comunicación que emitieron en los canales oficiales.

El conflicto gira en torno al escándalo que se destapó en febrero de este año cuando se dio a conocer que se había contratado a una empresa de marketing que tenía como objetivo “proteger la imagen de Bartomeu y la junta” con diferentes cuentas fakes en redes sociales, según había develado la Cadena Ser. Sin embargo, el principal problema radicaba en que estos perfiles falsos lanzaban feroces críticas contra estrellas como Lionel Messi, Gerard Piqué, Carles Puyol o Xavi Hernández en pos de proteger a los dirigentes.

Como si todo este marco polémico no fuese suficiente, la directiva recibió un golpe casi de nocaut por medio de las estrellas del equipo en medio de la negociación para acordar una reducción salarial. “No deja de sorprendernos que desde dentro del club hubiera quien tratara de ponernos bajo la lupa e intentara sumarnos presión para hacer algo que nosotros siempre tuvimos en claro que haríamos. De hecho, si el acuerdo se ha demorado unos días es simplemente porque estábamos buscando una fórmula para ayudar al club y también a sus trabajadores en estos momentos tan difíciles”, apuntó el comunicado que publicó el plantel para informar la medida días atrás

Mientras el poder de Bartomeu y compañía se corroe con todos estos conflictos, el Barcelona aseguró que los cambios en la Junta son simplemente por una “remodelación» que fue impulsada por el presidente. “Esta remodelación pretende afrontar con las máximas garantías el último tramo del mandato”, argumentaron.