Esteban Amat: “El martes sesionaremos de manera presencial”

Esteban Amat, Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia afirmó ante las cámaras de Multivisión que el próximo martes se sesionará de manera presencial en la Legislatura Salteña. “A partir del martes nos juntamos en la cámara, se trabajará sin asesores ni periodistas solo con la mínima gente indispensable”.

Informó que se analizaron y tomaron todos los recaudos de salud necesarios: “Se está trabajando en ampliar el espacio para respetar la distancia entre diputados y brindar seguridad para los legisladores que pertenecen al grupo de riego. Entendemos que si los demás profesionales están volviendo a la actividad nosotros también debemos sesionar”. Detalló además que se ha previsto de trabajar de forma virtual de modo futuro en caso excepcional que se presenten complicaciones en las sesiones presenciales.

“En diciembre congele las dietas por 6 meses”

Amat confirmó que desde la asunción de los legisladores en Diciembre de 2019 dispuso congelar las dietas de los diputados. “Desde Diciembre hasta el día de hoy he determinado que no habrá aumentos por 6 meses. Los Diputados no recibieron ningún aumento y además están repartiendo 25 mil pesos mensuales de sus sueldos para afrontar esta contingencia”.

Aclaró que actualmente el sueldo de un Diputado es superior a los 200 mil pesos de los cuales cobran 160 mil en bolsillo.

“Es gravísima la situación del tabaco en la provincia”

Así lo afirmó Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia: “La situación es gravísima, desde que comenzó la cuarentena la producción es cada vez menor y hay algunos que ya no producen. Estamos con una producción parada, deuda a los obreros y además se debe luz y gas”, concluyó.