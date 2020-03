Evangelina Anderson respondió las acusaciones de crear una cuenta falsa para simular ayuda

Evangelina Anderson fue acusada de haber creado una cuenta falsa en Instagram para responderse mensajes en los que simulaba brindar ayuda a mujer.

«No hay ninguna persona en Facebook y Twitter con ese nombre. En Google aparecen solo de apellido Peroncini y Peroni (ampliaremos)», fue uno de los mensajes incriminatorios hacia la mujer de Martín Demichelis.

En esos intercambios, la mujer le pedía ayuda a la modelo, quien amablemente le respondía y hasta le ofreció regalarle un par de zapatillas y brindarle ayuda en medio de la crisis por el coronavirus. Indignada, y en medio de una crisis sanitaria mundial, Evangelina se defendió.

«No puedo creer hasta dónde llegaron por una respuesta que le di a alguien que me pedía ayuda y que nunca más se contactó conmigo. Era más fácil preguntarme, ¿no? Honestamente no me fijo los nombres de usuario de mis seguidores. Siempre les respondo a la mayoría, así lo hice con esta persona», escribió en instagram.

Luego agregó: «No quería darle entidad a todo esto porque no me parece el momento. Pero veo que hay gente con mucho tiempo libre y ganas de seguir con esto. Simplemente, no sabía que esa persona me estaba mintiendo. La verdad, una actúa de buena fe y hay gente que utiliza el tiempo para inventar cosas, para burlarse o herir a los demás. Trato de verle el lado positivo, como hago siempre, ¡pero esta vez sí que me cuesta, eh!».

«Claramente, tengo una vida de la cual ocuparme y no estoy para preocuparme de esas tonterías, y por eso me molesta que me las adjudiquen. Las conjeturas que hicieron después, son cosa de cada quien», cerró.