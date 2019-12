Evo Morales convocó a un acto en la Frontera entre Argentina y Bolivia

El encuentro se realizará el domingo 29 de diciembre con el propósito de elegir al candidato presidencial del MAS en las próximas elecciones bolivianas. El ex presidente, que tiene pedido de captura en su país, aseguró que el Gobierno de Alberto Fernández se ocupará de su seguridad.

El ex presidente boliviano Evo Morales convocó este sábado a sus partidarios a un acto en la frontera entre Argentina y su país para el domingo 29, dijo desde Buenos Aires adonde, está refugiado desde la semana pasada.

“Esta madrugada decidí convocar a los compañeros del (Movimiento al Socialismo) MAS para el otro domingo en la frontera entre Argentina y Bolivia donde vamos a elegir a nuestro candidato con vistas a los próximos comicios en Bolivia”, dijo Morales a Radio La Red.

El ex mandatario boliviano no precisó el lugar del encuentro, pero la prensa local señala a las ciudades de Orán o Salvador Mazza, en la provincia de Salta, como puntos posibles.

“Compañeros de la Central de Trabajadores de Argentina me dijeron que me recomiendan un lugar de la frontera”, y agregó: “El gobierno argentino me va a acompañar para asegurar la seguridad y calculamos que asistirán unos 1.000 dirigentes” afirmó.

Como posibles candidatos afirmó que “hay muchos” y deslizó los nombres de los ex cancilleres Diego Pary y David Choquehuanca, el ex ministro de Economía, Luis Arce y el joven político Andrónico Rodríguez.

La fecha de los comicios bolivianos deberá anunciarse en los próximos días, después de que la presidenta interina Jeanine Áñez promulgara ayer una ley que amplia de dos días a diez el plazo para que el Tribunal Supremo Electoral anuncie la convocatoria.

Una vez que el tribunal electoral anuncie la convocatoria a las urnas, los comicios pueden celebrarse en un plazo de hasta 120 días.

Morales, quien estuvo casi 14 años en el poder, dimitió el pasado 10 de noviembre tras ganar unos comicios en los que hubo fraude, según la Organización de los Estados Americanos (OEA), y después de que las fuerzas armadas y la policía le retiraran su apoyo.

Morales destacó que la OEA “habla de irregularidades, no de fraude” electoral.

El ex presidente sostuvo que la oposición a su proyecto político esconde “el odio contra la comunidad indígena”. “Acá el problema es el voto indígena”, aseguró.

Sobre él pesa una orden de detención emitida por la fiscalía de Bolivia tras una denuncia por “sedición y terrorismo” impulsada por el gobierno de Jeanine Áñez, que juró al frente del Ejecutivo boliviano de manera interina.

“Cuando llegué a Argentina, llegué triste y decepcionado tras sufrir el golpe en mi país”, confesó Evo quien inicialmente se exilió en México y tras un fugaz viaje a Cuba, llegó a Buenos Aires donde el nuevo gobierno de Alberto Fernández le concedió estatus de refugiado.

Argentina no reconoce al gobierno de Áñez, quien ha convocado elecciones en Bolivia, aún sin fecha prevista.

Desde su llegada a Argentina, Evo ha realizado reuniones políticas con dirigentes de su partido, fue recibido por el presidente Alberto Fernández y sostuvo varios encuentros con la prensa local.

La Unión Europea (UE) difundió el viernes un informe en el que afirma que las fallidas elecciones del pasado 20 de octubre en Bolivia, que fueron anuladas, evidenciaron “irregularidades generalizadas” en el cómputo de votos tras el que fue declarado vencedor Evo Morales.

El análisis de la UE recuerda que antes de los comicios ya “había una percepción generalizada de que Morales era reacio a renunciar al poder”.

Evo Morales se presentó para un cuarto mandato consecutivo tras un fallo judicial que avaló el derecho a la reelección indefinida, pese al límite constitucional de un máximo de dos periodos y a un referéndum que le había negado la posibilidad de volver a presentarse.