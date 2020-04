Fabian Mazzei en post operatorio después de un tumor bucal

Hace unas semanas, el actor decidió consultar a su odontologo tras sentir molestias en la parte la de mandíbula.

A causa de esto, le realizaron ciertos estudios en los cuales le diagnosticaron un pequeño tumor en la zona. Luego de realizarle la biopsia, se pudo determinar que el mismo era benigno. Posteriormente el actor tuvo que someterse a una cirugía para la extracción del tumor.

A causa de esto, Mazzei comentó que no fue nada fácil pasar por un momento así «Salí bien, pero estuve en casa recuperándome. Tuve que estar en cama los primeros días porque me dieron más de 10 o 12 puntos”

También agregó «el doctor lo hizo muy bien y no quedó nada. uve que pedir una plaqueta de titanio porque lo que se pensaba era que me había comido mucho el hueso; era una operación que podía pasar de una hora a tres horas. Pero duró una hora y no hubo necesidad de ponerme una plaqueta. Aunque el post operatorio te lo regalo, duele porque me limaron el hueso.Después vino la alegría de que era benigno, ahí te cambia el panorama. ”