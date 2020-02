Federal ‘A’: Central Norte cayó por 1 a 0 frente a Sarmiento de Chaco

El cuervo cayó 1 a 0 con Sarmiento en Chaco ofreciendo una pálida actuación. Por ahora, sigue en zona de clasificación.

Central Norte esta vez no tuvo “Resistencia”, aquella que le permitió en el primer semestre del campeonato hacerse lugar a los empujones en una zona dura y competitiva.

Esta vez, el cuervo, mostrando una pálida actuación en todas sus líneas, sucumbió en los dominios de Sarmiento de Resistencia, uno de los animadores de la zona 1 del Federal A, cayendo por 1 a 0.

Luego de un primer tiempo anodino, donde el equipo de Ezequiel Medrán aguantó hasta donde pudo, aunque le faltó animarse por momentos, el aurirrojo chaqueño sacó una luz ventaja luego de una arremetida de Parera y un buen arresto individual del ex Gimnasia y Tiro Alexis Bulgarelli, apareció Gonzalo Cañete para vencer la resistencia de Mauro Pegini, a los 8 minutos del complemento.

Aún en zona de privilegio

Pese a la derrota, el cuervo se mantiene en zona de clasificación, pero quedó relegado al sexto lugar con el resto de los resultados de anoche, aunque debe esperar los de hoy. Boca Unidos 2 – Chaco For Ever 0; San Martín (F) 1 – Defensores (VR) 2. Hoy: Douglas vs. Crucero (18); Güemes vs. Sportivo Belgrano (20.30); Depro vs. Unión Sunchales (21.30).

SARMIENTO 1 C. NORTE 0

Carreras M. Pegini

P. Cuevas M. Camisay

B. Berlo F. Rodríguez

M. Córdoba M. Padilla

F. López G. Cosaro

B. Meza O. Young

S. Sagarzazu N. Issa

A. Piz J. Rivas

A. Bulgarelli M. Barraza

G. Cañete G. Ríos

S. Parera F. Reyes

DT: R. Valdez DT: E. Medrán

Gol: ST: 8’ Gonzalo Cañete (S).

Jornada: 17º fecha

Estadio: Centenario

Árbitro: Carlos Gariano