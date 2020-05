Fede Bal habló de la separación de Laurita Fernández y Nico Cabré

Fede Bal defendió a su ex novia, Laurita Fernández, de las acusaciones de Lourdes Sánchez y opinó de la ruptura con Nicolás Cabré.

En su debut radial como conductor Fede Bal se refirió a la posibilidad de sumarse al Bailando 2021 como invitado de la pareja de Laurita Fernández y Mati Napp y defendió a la bailarina de las acusaciones de Lourdes Sánchez sobre la separación de Nicolás Cabré.

Además Bal descartó por completo la posibilidad de sumarse al bailando “No estoy en condiciones. Estoy en un tratamiento y no quiero sumarme. Vi que Tinelli lo había puesto en Twitter y me gustó porque es una pareja que tiene que estar, me muero por verlos bailar de nuevo. Ellos son el talento hecho dupla, y dije que sí había una salsa en trío o un ritmo para invitar a algún famoso, que estaba por los buenos tiempos, por los campeones, pero nada más. No estoy para bailar”, dijo.

Luego se refirió a la opinión de Lourdes Sánchez, quien deslizó que Laurita Fernández anunció su separación de Nicolás Cabré para hacer prensa de cara al Bailando 2021.

“Quiero decir una cosa. Yo a Lourdes la adoro, pero no es por eso. No es el momento. Uno se separa y comienzan como las estrategias de ‘lo dijo por esto’ o ‘lo dijo por otro’, y la verdad es que uno se separa cuándo puede y de la forma que puede. Hoy los agarró la cuarentena y lo mejor es que puedan tener una linda vida los dos, y si deciden volver, que sea mágico, y si no, también que sea genial para ellos. Hay que tirar buena onda, más en esta cuarentena que nos golpeó a todos. Yo no creo que sea estratega en este momento, ni en pedo”, opinó.