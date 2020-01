Femicidio de Paola Ávila: El principal imputado es un empleado público que trabaja en el área de la salud

La fiscal Sodero Calvet ofreció una nueva conferencia de prensa para informar sobre el avance en el caso por el femicidio de Paola Ávila por el cual hay 8 personas detenidos. Sodero Calvet dijo que se avanzó bastante en la causa y que por razones obvias existe información que no se puede dar a conocer para no entorpecer la investigación. “Tenemos 8 imputados formalmente y privados de libertad: son 6 hombres y dos mujeres. Las personas que están imputadas no es porque hayamos probado de que actuaron de manera simultánea. Están detenidas porque existieron muchas contradicciones cuando prestaron declaración”, manifestó.

La fiscal dijo también que existen dos personas que aún no prestaron declaración. “Se negaron a declarar en su momento, pero estimamos que lo harán hoy o mañana. Iremos viendo qué responsabilidad y qué intervención tuvo cada uno. Todo los detenidos participaron esa noche de la reunión con Paola”. Aclaró nuevamente que el imputado no tenía ningún tipo de relación con el grupo y con la víctima. “Conocía a un solo miembro y no al resto. Su presencia en el lugar fue circunstancial, el resto si son conocidos del barrio”.

Sobre la famosa discusión que habría mantenido con la víctima, la fiscal dijo que aún no está del todo claro. “Existen contradicciones porque algunos dicen que hubo una discusión, otros sostienen que la hubo pero que no fue relevante y que fue algo menor.”

Sobre el principal imputado dijo que se trata de un empleado público que trabaja en el área de salud y que tiene un antecedente de vieja data por infracción a la ley de estupefaciente.

Sodero Calvet tampoco descartó que se detenga a más personas y repitió que existe información que no se puede brindar a la prensa porque son importantes para el avance de la investigación.