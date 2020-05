Franco Yan cantó en un hit de «Chiquititas» para homenajear a su mamá Romina

El joven artista es dueño de un futuro prometedor y muestra su talento en las redes, donde les puso la piel de gallina a los fans de la actriz que interpretó a Belén Fraga en la exitosa tira infantil.

Los años pasan pero nadie se olvida de Romina Yan, que murió el 28 de septiembre de 2010 en San Isidro. La noticia fue un puñal en el pecho para sus fanáticos, que crecieron con ella viendo Chiquititas. Para recordarla, su hijo Franco Giordano la homenajeó con un hit de la telenovela infantil que conquistó el mundo y dejó sin palabras a todos.

El joven -que hizo un casting muy importante en Londres para un proyecto del que no quiso hablar mucho-, revivió «Había una vez», una de las canciones de la primera temporada de la tira, que se emitió en 1995.

Debido a la ocasión le cambió algunas palabras y dejó en claro que estaba dedicada a su mamá, a quien perdió cuando era muy chico. Por suerte siempre estuvo contenido por su papá y por su abuela, un pilar fundamental en su vida.

«Un pequeño recuerdo de esta canción maravillosa que me hace muy feliz cada vez que la escucho. Para recordarnos a todos que todo puede cambiar, toda historia se escribe como uno quiere. Son dueños y dueñas de sus historias, nadie es dueño de ustedes», escribió emocionado.

Gustavo Yankelevich, su abuelo, se conmovió con los comentarios que recibió su nieto mayor: «Que lindos y cariñosos mensajes que te deja la gente… Que gusto me da leerlos».