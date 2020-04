Fuego cruzado entra AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados

La finalización de las temporadas futbolísticas en la Argentina trajo muchas idas y vueltas entre dirigentes y jugadores, principalmente con aquellos que terminan sus contratos el 30 de junio.

Los futbolistas pusieron el grito en el cielo y se dirigieron al ente que los nuclea, Futbolistas Argentinos Agremiados, para que sus quejas lleguen a oídos de la AFA. En este sentido, hubo críticas de un lado y del otro, principalmente protagonizadas por Sergio Marchi, titular de FAA y Pablo Toviggino, Secretario General de AFA.

Al ser consultado por la propuesta formal que había hecho AFA sobre la reducción de determinados salarios, para así poder garantizar la extensión de 2.000 contratos que expiran el 30 de junio. Esta negociación fue esclarecida ayer por Nicolás Russo. Ante esto, el titular de FAA, dijo: «No hubo nada concreto de ofrecimientos. Hubo algunas charlas y lo concreto es que los directivos de los clubes han querido decidir el tema contractual con sus planteles, sin la intervención del sindicato ni AFA. Con muchos equipos ya estamos discutiendo de forma individual cuestiones salariales, y seguramente se sumen más. Tenemos equipos que todavía no han terminado de pagar diciembre, y son equipos de Primera División».

«Lo que yo siento es que no hay posibilidades a corto plazo de jugar los partidos, pero pienso que podríamos haber esperado un poco más para ver que ocurría. Fue un poco apresurada la decisión, después cada uno le da la lectura que le tiene quedar. Pero bueno, ya está hecho y sobre esto no se puede modificar absolutamente nada», agregó Marchi.

También opinó sobre el fin de los descensos y la mirada del gremio y los jugadores al respecto: «No estamos de acuerdo en cuanto a los descensos. Y no es por confrontar o no estar de acuerdo, sino que entendemos que esto es una competencia, y tiene que existir esa dinámica. Nuestro fútbol se destacó en que los futbolistas vienen a jugar porque les gusta nuestra exigencia. Sacar los descensos es perder competitividad».

Mientras tanto, Pablo Toviggino, secretario general de AFA dialogó con TNT Sports y le respondió al titular de Agremiados por las declaraciones que tuvo contra los clubes y la falta de acuerdo por los contratos. Lo culpó de no entender la coyuntura actual y de ir a contraparte de lo que piensa la sociedad en su conjunto y las diferentes instituciones.

«AFA empezó a trabajar en un conjunto de medidas que incluía a los jugadores, y a esta situación de que en junio expiran 2 mil contratos. Por eso fue la propuesta que le hicimos llegar al gremio a través del presidente con una quita que no era significativa. Básicamente le aseguraba a él 6 meses más de contrato a cada uno de los jugadores que quisieran renovar su contrato», comenzó diciendo Toviggino.

Por otra parte, apuntó directamente contra el titular de FAA por ser inflexible y utilizar la problemática actual para otras intenciones: «La propuesta era superadora, y por supuesto que buscábamos una solución y sentarnos a hablar. Pasaron los días y no hubo más contacto, y los contactos no eran más que sólo plantear situaciones financieras. Que se le debía plata a jugadores desde diciembre y que algunos hace dos años no cobraba. Raro que un secretario general de un sindicato permita que un jugador no cobre su sueldo por dos años. Es muy raro que un club deba desde diciembre y no haya existido un reclamo».

En concordancia con estas declaraciones, amplió: «Priorizó una situación de hablar de derechos de TV, como si fuesen la solución para un club. Hay clubes que llegan al 5% de su presupuesto mensual y otros al 40% como máximo. ¿Cómo AFA, de manera arbitraria, va a tomar un fondo perteneciente a un club porque un sindicato quiere garantizar el pago de una parte de sus trabajadores dentro de una institución? Cosas que son casi de facto».

A su vez, el dirigente de la Casa Madre criticó a Marchi por no comprender la situación complicada que tienen los clubes en su conjunto y los diferentes sectores a nivel país: «Es importante que cada club opine y se sepa su situación, porque no se puede tomar una idea colectiva cuando todos los clubes son distintos y tienen diferentes necesidades y situaciones. Me deja muy preocupado las expresiones de Marchi, a quién lo considero un amigo. Pero veo que fomenta la industria del juicio y habla permanentemente que no hay quita para nadie, cuando ayer la CGT aceptó una quita del 25% y hay millones de argentinos cobrando $10 mil pesos. El problema es mucho más de fondo».

Por último, se refirió al tema de los descensos y a la inconformidad de algunos futbolistas por esta medida. Uno de los que se pronunció al respecto fue el Ruso Rodríguez, quién dijo que buscarán que en el 2021 estén los descensos. Esto dijo Toviggino: «Esta situación que lidera Tapia siempre fue de puertas abiertas y me parece perfecto que los jugadores puedan tener su opinión. Seguramente habrá muchos que entiendan las medidas que tomó el Comité Ejecutivo. Fue una medida para dar una mano a las instituciones que van a pasar varios meses sin jugar al fútbol. A la par de no haber descensos, hay promedios. Si los jugadores sólo piensan en esa situación, se darían cuenta que es algo para ayudar, y no para nivelar para abajo».