Fuerte pelea entre Fede Bal y Gonzalo Heredia por las fiestas del actor en Mar del Plata

Gonzalo Heredia y Fede Bal protagonizaron una fuerte discusión en el teatro que comparten en Mar del Plata con diferentes obras.

Todo comenzó con una queja de Heredia y Brenda Gandini ante las autoridades del barrio cerrado donde alquilaron una casa. Es que Bal es el vecino de ellos y las recurrentes fiestas no los dejan dormir.

En un audio, Gandini dejó en claro la postura de ella y su marido. «Gonzalo habló de una manera no cordial para ver si entendía este chico, para que no haga más lío. Pone la música a todo lo que da y la gente está gritando en el patio.Yo alquilé en un barrio familiar, tengo a mis hijos (Eloy y Alfonsina) que se me despiertan a la mañana por los quilombos de este boludo. ¿Cómo podemos arreglarlo? O que este chico se vaya a otra casa o haré una denuncia otra manera. Que hoy haga una fiesta es para problema”, le dice Brenda a una autoridad del lugar en un audio que se filtró a la prensa.

Ángel de Brito, por su parte, reveló cómo había sido el cruce entre los actores. “Gonzalo fue al camarín de Fede a buscarlo, justo no se encontraron pero después sí. Heredia le subió el tonito, y le dijo ‘pibe, ¿vos quién te creés que sos?’ y le puso el dedito en el pecho. Parece que lo empezó a pechear. Se agarraron fuerte”, reveló.

Y luego agregó: “Fede lo echó del camarín, le dijo ‘tomatela de acá, este no es el lugar para charlar esto, lo charlamos en otro lugar’. Se puso muy tensa la cosa. Al otro día, Fede le fue a tocar el timbre de la casa y los encaró a los dos, y ahí tuvieron otra discusión”.