Gonzalo Pipita Higuaín se separó de Lara Wechsler

Gonzalo Pipita Higuaín mantiene un perfil muy bajo en cuanto a su vida privada. Poco se supo del romance con Lara Wechsler. Confirmó su historia de amor al mismo tiempo que se supo que iba a ser padre de una nena.

«Estoy feliz de esto. Cuando me decían que esto te cambiaba la vida yo decía que no o que hasta no vivirlo no sabés pero cuando lo vivís es algo impresionante, lo demás pasa a segundo plano totalmente. Cuando sos papá lo que te importa es eso, feliz de poder vivir esto con ella», contó Gonzalo sobre su paternidad.

Ahora el periodista Lío Pecoraro confirmó el fin de la relación. La joven regresó a la Argentina y él se quedó muy triste en Italia.

Además agregó que viajará para que la nena mantenga contacto con su padre pero optó por volver porque la relación no daba para más.

El romance comenzó en 2017 y en dos años los jóvenes lograron formar una familia.

Gonzalo está instalado en Italia donde juega la rompe en la Juventus donde comparte equipo con Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo.