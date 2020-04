Gustavo Sáenz : «La cuarentena sigue hasta el 23 de Abril». Descartó la renuncia de la Ministra de Salud

En la jornada de ayer se realizó la instalación de una cabina de desinfección en el Hospital San Bernardo, la misma se trata de una máquina que cuenta con tecnología de vanguardia que se utiliza para combatir el coronavirus por potencias económicas mundiales con el objetivo de desinfectar la parte expuesta y ropa de las personas. “Ayer instalamos una en el San Bernardo y hoy instalamos otra aquí en Belgrano y Mitre. Preferimos que nos juzguen por hacer de más a que después arrepentirnos” dijo el Gobernador donde además hizo hincapié en la importancia de continuar con el aislamiento social y el correcto lavado de manos constante.

“LA DECISIÓN FUE DE QUE LA CUARENTENA SIGA HASTA EL 23 DE ABRIL”

También abordó sobre la reunión llevada a cabo ayer de modo virtual con el Presidente y sus colegas mandatarios provinciales: “Después de haber conversado 5 horas con los otros gobernadores y el Presidente, se nos informó cuáles serán las próximas medidas. La decisión fue de que la cuarentena siga, lo que si va a ser más estricta. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de flexibilización es en razón a ciertos trabajos para realizar, pero la medida del aislamiento continua”. Además detalló que el Presidente solicitó a cada gobernador la presentación de los inconvenientes y medidas que recomiendan en cada una de las provincias.

“LAS PROYECCIONES SON SOBRE ALGO QUE NO SE SABE SI VA A OCURRIR O NO”

En la jornada de ayer la Ministra de Salud Josefina Medrano dijo que en la provincia según las estadísticas de Nación sería posible un número de 1500 víctimas fatales por el coronavirus. Al ser consultado el Gobernador dijo: “El aislamiento es fundamental, al igual que lavarse las manos, el distanciamiento social y el uso de barbijo ya que se demostró que en diferentes países dio resultado la implementación, por eso estimulamos a que cada salteño haga su barbijo casero”. Continuó: “Las proyecciones son sobre algo que no se sabe si va a ocurrir o no, a mí particularmente no me gusta hablar de números. Todo lo que estamos haciendo es para que esto no suceda, nos estamos preparando con precaución y prevención. Siempre buscamos darle tranquilidad a la gentes y estamos haciendo todo para cuidarlos”.